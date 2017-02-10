Андрей Пионтковский: Москва поняла, что военное покорение Украины невозможно 10.02.2017, 14:20

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Легализировав боевиков на Донбассе, Кремль рассчитывает блокировать европейский вектор развития Украины.

Москва будет стараться сделать главарей «ДНР» и «ЛНР» частью политического поля Украины. Такое мнение gordonua.com выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Москва поняла, что военное покорение Украины невозможно. Проект «Новороссия» русское население Украины тоже не поддержало. Поэтому остается только впихнуть Лугандонию в Украину, как раковую опухоль. И, конечно, РФ попытается легализовать руководство боевиков. То есть сделать тех же главарей «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого частью политического поля Украины. Тем самым Москва рассчитывает блокировать европейский вектор развития Украины», – отметил политолог.

По его мнению, для России важно разрушение Украины политическим путем.

«Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкого могут поменять на других людей, но своей линии Кремль будет придерживаться и дальше. Для них важно разрушить Украину именно политическим путем. А это как раз и связно с впихиванием Лугандонии в страну. Все заявления с российской стороны о возможном применении авиации на Донбассе похожи на крики: «Держите меня, я сумасшедший». Это попытки заставить Запад надавить на Киев, чтобы он согласился на российскую интерпретацию Минских соглашений», – подчеркнул Пионтковский.

Напомним, ситуация на востоке Украины резко обострилась 29 января, когда боевики начали обстреливать Авдеевку (Донецкая область). 31 января украинская разведка сообщала, что боевики несут серьезные потери в связи с обострением в районе Авдеевки. Больницы Донецка переполнены боевиками, прием гражданских лиц ограничен.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.