закрыть
10 февраля 2017, пятница, 16:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Уборщик метро из Сан-Франциско заработал 271 тысячу долларов за год

9
  • 10.02.2017, 14:25
  • 7,779
Кадр: видео ktvu.com

Названная цифра является его официальной зарплатой.

Организация Transparent California выяснила, что уборщик одной из станций метро американского города Сан-Франциско в течение года заработал больше 270 тысяч долларов, пишет lenta.ru.

В 2015 году официальная заработная плата Лян Чжао Чжана (Liang Zhao Zhang), следящего за чистотой на станции Пауэлл-стрит, составила около 58 тысяч долларов. Кроме того, он получил более 162 тысяч долларов за сверхурочную работу. C учетом бонусов и поощрений уборщик заработал 271 243 доллара.

В Transparent California выяснили, что согласно документам Чжан приходил на работу каждый день, в том числе по выходным, праздникам и во время отпуска. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 17 часов. Записи камер видеонаблюдений показывают, что уборщик периодически скрывался в кладовке и часами не показывался оттуда.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера пояснил, что станцию Пауэлл-стрит облюбовали бездомные, поэтому уборщикам всегда хватает работы. По его словам, Чжан выполнял все, что ему было поручено.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет