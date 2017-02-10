Минская пенсионерка три года добивается заселения в собственную квартиру 8 10.02.2017, 14:34

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85-летняя женщина вынуждена самостоятельно обивать пороги чиновников.

С третьего этажа здания Администрации Советского района Минска 85-летняя Елена Иосифовна Лопатина спускается не спеша. Осторожно держась за перила, женщина продумывает свой каждый следующий шаг. Она – инвалид второй группы, с больным позвоночником вынуждена самостоятельно обивать пороги судов и чиновничьих кабинетов.

Нет, не добиваясь справедливости, справедливость и законность в ее запутанной жизненной ситуации, как раз на ее стороне. Елена Лопатина добивается вступления в силу судебного

решения, согласно которому ей должна быть предоставлена отдельная квартира взамен снесенного дома. Но белорусская судебно-бюррократическая машина не щадит никого. Даже инвалида, на девятом десятке лет жизни…

Помогая себе тросточкой, Елена Иосифовна спускается вниз и выходит на улицу: «Зря сходила, и здесь ничем не помогли», -говорит она, подводя итоги своей короткой встречи с главой исполкома Советского района Минска Юрием Трущенко.

За три последних года этой маленькой, но такой сильной женщине, пришлось пройти через два десятка судебных заседаний и разбирательств, побывать на приемах у чиновников всех мастей.

Пока – безрезультатно. О том, что ей довелось пережить, Елена Иосифовна Лопатина рассказывает «Белорусскому Партизану».

В статусе полубомжа

- Частный дом по улице Амурской, в Минске, я построила своими руками, - начинает рассказывать Елена Лопатина.— Строили мы его вместе с мужем. Приступили к строительству в 1953-м, в то время с материалами и деньгами тяжело было, поэтому достроили его окончательно только через 14 лет. Все это время пока возводили дом, жили там же…

Дом у нас получился добротный - кирпичное здание, с высокими трехметровыми потолками. Общая площадь дома – 72 квадратных метра. Там я и прожила 61 год. В доме, кроме меня было еще два собственника – мой бывший, который умер еще 11 лет назад и дочка племянницы.

Все было спокойно, пока. В минский «сельхозпоселок», а дом мой стоял там же, пришла строительная кампания «Тамбаз». Они задумали снести 15-20 домов, а на из месте построить многоквартирный жилой дом. Так мое жилище попало под снос.

- Елена Иосифовна, вы не хотели оттуда переезжать?

- А вы как думаете? Я построила этот дом своими руками, прожила там почти всю жизнь, и на старости лет мне переезд нужен был? Не хотела я уезжать, чувствовала, что добром это не кончится. Но сначала все было по закону.

Есть указ Александра Лукашенко, который регулирует подобные вещи. Там написано, цитирую не дословно, а по памяти. Так вот там написано, что пока все требования людей, чьи дома попадают под снос, не будут соблюдены и учтены, ни о каком сносе речи идти не может.

Ко мне приходили представители «Тамбаза», было это летом 2013, дали подписать договор, где было написано, что взамен сносимого жилья, дольщики получат три отдельные квартиры. Мне полагалась однокомнатная, это меня целиком устраивало…

- Выселяли вас практически силой, привлекли даже судебных исполнителей. Почему вы отказывались переезжать?

- Потому что договор, который я подписала, был кем-то подделан. Первый вариант договора мне на руки не отдали. Там стояла моя подпись, и я соглашалась на переезд. Но, буквально через пару недель мне принесли тот же договор. Он даже не был переписан. Это та же бумага, только во фразе «получение в собственность трех квартир» была правка. Поверх зачеркнутого слова «трех» было ручкой написано «квартиры». Вместо трех квартир всем дольщикам давали одну.

Я взбунтовалась. Меня возмутила такая грубая подделка договора. Получается, им просто нужна была моя подпись, а потом они уже там все наисправляли, зная, что такой договор я просто не подпишу.

Поэтому, я и не собиралась выселятся из своего дома. И не давала такого согласия Выселили силой в эту трехкомнатную квартиру на улице Парниковой. Выселили вместе дочкой племянницы и ее маленьким сыном.

Я просила, умоляла судебных исполнителей, передайте мне хоть мебель мою и плиту газовую – ничего не привезли. Вот так вот, жила небогато, а стала вообще нищей… Им нужно было меня оттуда выселить – не снеся мой дом, они бы не могли начать строительство.

- Установить, кто подделал договор получилось?

- Нет, виновного не нашли. Все инстанции ссылаются на какую-то «техническую неточность». Какая может быть неточность, если слово в набранном на компьютере тексте, написано от руки? Это же явная фальсификация, но виновных в ней нет. После этой истории и начались все мои злоключения.

- Вы хотите признать этот договор недействительным?

- Я этого добилась, и автоматически лишилась прав на квадратные метры на Парниковой. В такой же ситуации оказалась и моя родственница. У нее муж – болгарин, хотел здесь вид на жительство получить, но ему отказали, потому что своего жилья у дочери племянницы в Беларуси нет. Пока они вынуждено живут в Болгарии, а я хожу по судам…

Сейчас я прописана по старому адресу – на Амурской, 15. Дома этого уже нет – снесли, на его месте строят новый – многоквартирный на 400 квартир, до сих пор его, кстати, не достроили. Живу я пока в трехкомнатной квартире, в которую меня переселил «Тамбаз», но живу на «птичьих правах». Это жильё не в моей собственности. В любой день, если захотят, они могут меня выселить.

Получается, я живу в этой квартире в статусе полубомжа… И все потому, что три назад я пошла по судам, требуя признать сфальсифицированный договор ничтожным. Дошла до Верховного суда. Везде отказали. Со второй попытки все- таки удалось добиться его расторжения. Потом был суд, который обязал строительную фирму «Тамбаз» выделить две квартиры: однокомнатную мне и двухкомнатную моей родственнице.

- Но решение это до сих пор не исполнено?

- Нет. Представители «Тамбаза» ссылаются на то, что не знают как исполнить это решение. Я обратилась в Минский городской суд с иском о понуждении застройщика к исполнению судебного решения. Заседание прошло буквально на днях. В иске мне отказали.

Никто не может заставить застройщика исполнить законное решение суда. Абсурд! То есть судебные исполнители не знают, как принудить «Тамбаз» найти мне жилье. Получается, я сама должна заниматься поиском вариантов?

«Я знаю, чего они ждут…»

- Вам не предлагали вообще никаких вариантов?

- Логика адвоката, который представляет интересы застройщика такая: мы не знаем, как исполнить решение суда, потому что у кампании нет денег на приобретение квартиры для меня. Мол, и так купили эту трехкомнатную на Парниковой за 100 тысяч долларов, потратились… Так зачем покупали, если первоначально этих квартир должно было быть вообще три?

Во время последнего судебного разбирательства, мне предложили переехать из квартиры на Парниковой в съемное жилье. «Тамбаз» даже готов его оплачивать. И пока, по их логике, я буду жить на съёмной квартире, эту трехкомнатную продадут, а взамен мне наконец-то купят однокомнатную, которую я смогу оформить в собственность.

- Елена Иосифовна, что вы будете делать дальше?

- Бороться. Закон на моей стороне, сдаваться я не намерена. Вот, перед встречей с вами, сходила на прием к главе администрации Советского района. Думала, может как-то родной район поможет. Однако нет, Юрий Трущенко меня внимательно выслушал и посоветовал искать правды в судах. Хотя, что ее искать, все и так ясно.

Обидно. Обидно, из-за того что на девятом десятке я вынуждена ходить по судам даже добившись правды, я осталась ни с чем. Я догадываюсь, чего они все ждут. Не буду произносить это вслух, просто буду жить. И цель у меня есть – дожить до справедливости.

Иногда сама про себя думаю: ну вот у судей, чиновников, адвокатов, судебных исполнителей – тоже матери, бабушки есть? Они же их любят, им же их, наверное, жалко? Почему им меня, одинокого пенсионера-инвалида не жалко?

Сейчас думаю Лукашенко написать: на последней встрече с журналистами он рассказывал, что иногда действует не по закону, а по справедливости. А на моей стороне и закон и справедливость. Как, думаете, поможет?