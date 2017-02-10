Россия забраковала 20 тонн белорусских мясных полуфабрикатов 6 10.02.2017, 15:00

Россельхознадзор запретил ввоз мясных полуфабрикатов из-за повторного нанесения маркировки.

9 февраля инспекторы Россельхознадзора на пункте предварительного уведомления «Красная горка» в Смоленской области проверили груз замороженных крупнокусковых полуфабрикатов из говядины производства ОАО «Пинский мясокомбинат» (Брестская область), сообщает interfax.by.

Продукция весом более 20 тонн сопровождалась ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси 8 февраля.

«В ходе ветеринарного контроля были установлены грубые нарушения технических регламентов Таможенного союза. В частности, речь идет о повторном нанесении маркировочных этикеток. Прежние были удалены, о чем явно свидетельствуют следы срывов на полиэтиленовой упаковке полуфабрикатов. Кроме того, тип упаковки некоторых полуфабрикатов отличался от данных, указанных в ветеринарном сертификате», - говорится в сообщении.

По словам главного ветеринарного врача ОАО «Пинский мясокомбинат», причиной перемаркировки явилось загрязнение прежних этикеток мясным соком.

«Поскольку вероятность загрязнения в цехе конечной упаковки, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, должна быть исключена, принято решение об отборе проб на показатели безопасности. В случае получения положительных результатов (т.е. подтверждения небезопасности - ИФ) надзорный орган будет ходатайствовать о введении усиленного лабораторного контроля за продукцией ОАО «Пинский мясокомбинат», - говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация, считает Россельхознадзор, требует служебной проверки по факту отправки груза со следами перемаркировки. Груз возвращен отправителю.