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В Беларуси появится первый футбольный телеканал

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  • 10.02.2017, 15:08

Канал будет транслировать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD–качестве.

Совет клубов чемпионата Беларуси принял решение о создании нового телевизионного канала, с регистрацией нового юридического лица ООО БК-Сетанта-Спорт в качестве СМИ, с рабочим названием «БК-Сетанта», пишет by.tribuna.com.

Предполагается, что канал будет показывать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси в прямом эфире и HD-качестве. Учредителями канала будет АБФФ, «Сетанта-Спорт» и компания «Спорт-ТиВи». Запуск канала планируется до лета нынешнего года.


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