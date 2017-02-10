Группа Brutto записала оригинальное приветствие для Барановичей

Группа Brutto записала оригинальное приветствие для Барановичей1
- 10.02.2017, 15:36
Сегодня в городе состоится концерт известного музыкального коллектива.
Видео, записанное на въезде в Барановичи, группа выложила сегодня в Instagram. В видеоролике состав группы Brutto стоит на фоне надписи «Барановичи» в Северном микрорайоне. На переднем плане Сергей Михалок приветствует город словами: «Баранкi, баранкi, кулiчы, чакаюць спазаранку — Баранавiчы! Прабач, Бамбей ды Калькута, але ж Brutto – тута!», пишет intex-press.by.
Концерт коллектива запланирован на 10 февраля и пройдет в Ледовом дворце.