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Группа Brutto записала оригинальное приветствие для Барановичей

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  • 10.02.2017, 15:36
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня в городе состоится концерт известного музыкального коллектива.

Видео, записанное на въезде в Барановичи, группа выложила сегодня в Instagram. В видеоролике состав группы Brutto стоит на фоне надписи «Барановичи» в Северном микрорайоне. На переднем плане Сергей Михалок приветствует город словами: «Баранкi, баранкi, кулiчы, чакаюць спазаранку — Баранавiчы! Прабач, Бамбей ды Калькута, але ж Brutto – тута!», пишет intex-press.by.

Концерт коллектива запланирован на 10 февраля и пройдет в Ледовом дворце.


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