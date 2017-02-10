Группа Brutto записала оригинальное приветствие для Барановичей 1 10.02.2017, 15:36

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня в городе состоится концерт известного музыкального коллектива.

Видео, записанное на въезде в Барановичи, группа выложила сегодня в Instagram. В видеоролике состав группы Brutto стоит на фоне надписи «Барановичи» в Северном микрорайоне. На переднем плане Сергей Михалок приветствует город словами: «Баранкi, баранкi, кулiчы, чакаюць спазаранку — Баранавiчы! Прабач, Бамбей ды Калькута, але ж Brutto – тута!», пишет intex-press.by.

Концерт коллектива запланирован на 10 февраля и пройдет в Ледовом дворце.