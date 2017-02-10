В Гродно безработным предлагают фальшивые вакансии 8 10.02.2017, 15:27

Гродненские предприятия создавали фейковые рабочие места.

Гродненские предприятия искажали информацию о создании новых рабочих мест и нарушали законодательство в области занятости населения. Ситуацию на рынке труда изучил областной Комитет госконтроля, cообщает vgr.by.

По данным Белстата, за январь – сентябрь 2016 года в области за счёт создания новых производств и предприятий было трудоустроено 3660 человек. Однако, по данным КГК, цифра ошибочна, так как некоторые предприятия предоставляли недостоверные сведения.

— Например, в Центре соцобслуживания города Гродно отчитались о 16 новых рабочих местах. Оказалось, они были созданы для оказания услуг няни и сиделки в соответствии с перечнем бесплатных и общедоступных соцуслуг в постановлении Совмина № 1218. Однако этот документ их и так предусматривал, поэтому считать эти рабочие места новыми нельзя, — прокомментировала начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы и госорганов Комитета госконтроля Гродненской области Наталья Кривицкая.

Неправильные данные предоставлял и Гродненский стеклозавод. Предприятие заявило о 39 новых рабочих местах за январь – май прошлого года, хотя фактически создало 29. После того как специалисты КГК направили замечания на завод, статистическую отчётность исправили, добавила Наталья Кривицкая.

На некоторых предприятиях нарушали Закон «О занятости населения». Так, из ОДО «Семирамида» (поставщик продовольственных товаров, грузоперевозки) в течение двух месяцев не направляли в управление по труду, занятости и соцзащите письменные уведомления о вакансиях. После увольнения трёх работников в компании молчали о появлении свободных мест, хотя должны были сообщить об этом в управление в течение двух недель. Аналогичные нарушения зафиксированы в одном из отделов Волковысского райисполкома, а также в 12 учреждениях культуры Волковысского района.