Минчанин под видом элитного алкоголя продавал воду с сахаром 4 10.02.2017, 15:52

Мошенник приезжал на «заработки» в микрорайон Серебрянка.

В милицию обратились печальные покупатели: отдали по 30 рублей за бутылку элитного алкогольного напитка, а получили обычную воду в стеклянной таре, сообщает tut.by.

То, что им «загнали» не виски и коньяк, заметили не сразу. Мошенник тщательно маскировал подделку: собирал красивые бутылки с нетронутыми этикетками, сохранял акцизы и аккуратно приклеивал их обратно. Выглядело очень правдоподобно.

Безработный 35-летний минчанин приезжал на «заработки» в микрорайон Серебрянка. Подальше от дома, чтобы не встретить знакомых. С сумкой якобы дорогого алкоголя заглядывал в парикмахерские, небольшие магазины и офисы.

Предлагал сделку — купить крепкие спиртные напитки именитых марок по максимально сниженной цене. Пока известно о трех потерпевших — те купили в сумме 7 бутылок воды, разведенной со жженым сахаром. Не исключено, что есть и другие пострадавшие.

— Следователи квалифицируют действия мужчины по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. К слову, злоумышленник уже неоднократно судим, — рассказал первый замначальника Ленинского РУВД Минска Сергей Остапчук.