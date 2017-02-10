Цукерберг протестировал перчатки для виртуальной реальности 1 10.02.2017, 16:12

Марк Цукерберг

Перчатки Oculus позволят более реалистично взаимодействовать с объектами виртуальной реальности.

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал новый способ взаимодействия с виртуальным миром, создаваемым при помощи шлема Oculus Rift. Для этого предлагается воспользоваться специальными перчатками Oculus для виртуальной реальности, сообщает ITC.

Перчатки виртуальной реальности позволят более реалистично взаимодействовать с объектами виртуальной реальности. С их помощью можно рисовать, набирать текст на виртуальной клавиатуре или бросать паутину, как Человек-паук.

Цукерберг не поделился какими-либо техническими характеристиками перчаток виртуальной реальности или примерными сроками появления на рынке коммерческого продукта на основе нынешнего прототипа. Судя по всему, сами перчатки являются минималистскими, хотя вся конструкция достаточно громоздкая. Они подключены к шлему Oculus Rift. Вместо обычных внешних сенсоров отслеживания движения система использует комплект сенсоров, напоминающих решения OptiTrack.

Отметим, что ранее Oculus покупала компании, специализирующиеся на разработке технологий для отслеживания движений рук без использования перчаток.