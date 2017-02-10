Олег Волчек – «тунеядцам»: Защищайтесь, иначе они введут налог на воздух 6 10.02.2017, 16:25

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Оказывается, можно не только не платить грабительский побор, но и самим потребовать денег с государства.

Около 40 тысяч граждан из 440 тысяч, записанных в «тунеядцы», уже заплатили налог. Однако для большинства белорусов 360 рублей – катастрофа для семейного бюджета. Государство, не стесняясь, «доит» всех, до кого дотягиваются руки.

Поэтому правозащитники советуют не только обжаловать статус «тунеядца», но и требовать от государства помощи, если вы оказались в сложной жизненной ситуации. Иначе зачем такое государство?

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек советует всем: не надо бояться – защищайтесь, пишет «Беларуская праўда».

- Приближается 20 февраля — час икс, до которого граждане должны выплатить «налог на тунеядство». Защищаются ли граждане?

- Конечно, мне сложно судить, какое количество граждан обратилось в налоговые инспекции, но достаточное количество граждан воспользовались своим конституционным правом на обжалование действий должностных органов, которые ущемляют их права. Дорогие мои белорусы, не бойтесь, а защищайте свои права и своих детей! Вот так я всегда отвечаю.

-Но часть людей все же платят «налог на тунеядство»?

-Платят в безвыходной ситуации. Вот один из случаев.

«…Я вчера одолжила 200$ и заплатила за своего сына. Он дизайнер интерьера. В Минске не может устроиться. Сейчас нет заказов, нет денег. С государством тягаться нет сил, так как у самой рак, перенесла две операции, болею постоянно. Вот так и живем. Но беда пришла и с другой стороны: у сына обнаружили гепатит С. Он хотел писать заявление на помощь, но я решила, что для этого нужны нервы стальные. Себе больше в убыток…».

- Что можно посоветовать людям?

- Если человек заплатил, то первое, что нужно сделать, — потребовать документ на официальном бланке за подписью начальника налоговой инспекции, что гражданин уплатил налог по декрету №3. Второй шаг: написать обращение в министерство труда и социальной защиты, в Палату представителей Национального собрания с просьбой внести изменения в пенсионное законодательство. Раз человек оплатил сбор на финансирование государственных расходов, то он имеет право потребовать от государства, чтобы засчитали этот год в страховой стаж, который будет учитываться при назначении пенсии. Тогда будет справедливость.

Судя по реакции граждан, других документов об уплате налога, кроме квитанции из банка, не существует. Но если уже «налог на тунеядство» уже заплатили около 40 тысяч граждан из 440 тысяч граждан, которым выслали извещение, то эта серьезная сила, способная повлиять на изменения пенсионного законодательства. Сегодня надо двум группам граждан объединиться и отстаивать сообща конституционные права.

Кстати, эта женщина воспользовалась моим советом. Предлагаю всем, кто оплатил налог, также написать такие заявления в произвольной форме. Ведь надо понимать: сегодня оплатили этот налог, а завтра введут «налог за воздух», как шутят граждане на форумах и в обществе.

— Множество граждан, записанных в «тунеядцы», сами оказались в катастрофической жизненной ситуации. Что делать им?

— Согласен, подарить государству 360 рублей – катастрофа семейного бюджета для многих граждан. Поэтому мы предлагаем не только оспаривать «письма счастья», но и писать письма в горисполком об освобождении от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Одновременно, в соответствии с указом Лукашенко «О государственной адресной социальной помощи» № 41 от 19.01.2012 г., предлагаем подать заявление в управление социальной защиты местного исполнительного комитета по месту жительства о выделении гражданину единовременного денежного пособия из-за сложного материального положения, в которую попал в связи с выплатой налога.