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Ксендз из Витебска выиграл административное дело у ГАИ

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  • 10.02.2017, 16:32
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Вячеслав Барок
Фото: Facebook

Процесс в отношении священника был остановлен 9 февраля.

Вячеслав Барок, настоятель костела святого Антония в Витебске, обвинялся в том, что в прошлом году 1 июля нарушил правила дорожного движения на католическом фестивале в Будславе.

Священник якобы незаконно припарковал авто на перекрестке.

После Барок объяснял, что в день праздника движение в Будславе перекрывается, проехать на специально отведенную стоянку могут только священники и представители властей. Но сотрудники ГАИ не пропустили священника к этой стоянки и оштрафовали его на 42 рубля, пишет nn.by.

Вячеслав Барок штраф не оплачивал и несколько раз оспаривал протокол. Сначала во время административного процесса священника признали виновным. Но после жалобы суд Фрунзенского района Минска в октябре 2016 года направил на доработку в ГАИ протокол о нарушении и привлечении к ответственности ксендза.

И вот 9 февраля суд Фрунзенского района Минска все же решил прекратить административный процесс в отношении священника.

«Там гаишники уже сами начали путаться в версиях: сначала они утверждали, что остановили меня, потому что не поняли то ли я ксендз, то ли нет ... Потом они говорили, что я уже сам остановился на том перекрестке ... Ну и вот, наконец, суд понял, что ничего я не нарушал », - рассказал Вячеслав Барок.


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