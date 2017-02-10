Мастерство маскировки: Найдите на фото 12 британских гвардейцев

Мастерство маскировки: Найдите на фото 12 британских гвардейцев10
- 10.02.2017, 16:43
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Двенадцать солдат элитного подразделения британской армии замаскировались в джунглях в Брунее.
Фотография появилась в Facebook-аккаунте Лондонского военного округа, подписчикам предложили найти солдат (перевод – tut.by).
Все бойцы служат в полку Дворцовой кавалерии (Household cavalry). Несмотря на то, что служба конных гвардейцев носит чисто символический характер, они — не опереточные, а самые настоящие солдаты.
Гвардейцев часто посылают в «горячие точки»: они участвовали в войне за Суэцкий канал и в операции против Саддама Хусейна в районе Персидского залива, воевали на Фолклендах, несут службу в Северной Ирландии и в Афганистане. И нередко погибают.
Кстати, именно капралу полка Дворцовой кавалерии принадлежит рекорд на самый дальний смертельный выстрел патроном до .50-го (12,7) калибра. «Капрал-кавалерист» Крейг Харрисон поразил пулеметчика талибов из снайперской винтовки L115A3 Long Range Rifle с расстояния 2475 метров.