Мастерство маскировки: Найдите на фото 12 британских гвардейцев 10 10.02.2017, 16:43

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Двенадцать солдат элитного подразделения британской армии замаскировались в джунглях в Брунее.

Фотография появилась в Facebook-аккаунте Лондонского военного округа, подписчикам предложили найти солдат (перевод – tut.by).

Все бойцы служат в полку Дворцовой кавалерии (Household cavalry). Несмотря на то, что служба конных гвардейцев носит чисто символический характер, они — не опереточные, а самые настоящие солдаты.

Гвардейцев часто посылают в «горячие точки»: они участвовали в войне за Суэцкий канал и в операции против Саддама Хусейна в районе Персидского залива, воевали на Фолклендах, несут службу в Северной Ирландии и в Афганистане. И нередко погибают.

Кстати, именно капралу полка Дворцовой кавалерии принадлежит рекорд на самый дальний смертельный выстрел патроном до .50-го (12,7) калибра. «Капрал-кавалерист» Крейг Харрисон поразил пулеметчика талибов из снайперской винтовки L115A3 Long Range Rifle с расстояния 2475 метров.

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