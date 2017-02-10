В Волковыске родители потребовали убрать советский флаг из школы 6 10.02.2017, 17:29

Жителей города также возмутило наличие в школе советской военной присяги.

Читатели nn.by прислали в редакцию фото из волковысской школы №4. Мол, советский флаг и текст советской военной присяги в коридоре вряд ли способствуют воспитанию белорусского патриотизма у школьников.

Журналисты спросили у администрации учебного заведения, чем объясняется наличие советской символики в школе, когда уже более 25 лет мы живем в независимой стране. Впрочем, и «родина» для школьников - это Беларусь, а не то, о чем кричит надпись над стендом.

Из-за отсутствия директора с журналистами говорила завуч школы. Как она пояснила, этакий «красный уголок» на самом деле рассказывает об отдельных уроженцев Волковыска, воевавших в Афганистане. «Мы обсудим целесообразность этих символов с директором, когда она выйдет», - пообещала завуч.