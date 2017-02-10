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Интерпол возражает Лукашенко: Лапшина нет в наших базах данных

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  • 10.02.2017, 17:02
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Александр Лапшин

Вопреки заявлению белорусского диктатора, Интерпол не выдавал международный ордер на арест российско-израильского блогера.

3 февраля Лукашенко заявил, что российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре, так как «Азербайджан обратился в Интерпол, а не к нам», передает «Радыё Свабода».

«Мы задержали его в соответствии с решением Интерпола и должны передать его в Азербайджан в соответствии со всеми законами и правилами», - сказал он на пресс-конференции в Минске.

Полиция Армении сообщила в пятницу, что попросила Интерпол уточнить, действительно ли организация помогла азербайджанским властям арестовать 40-летнего блогера. В письме в ответ, распространенном пресс-секретарем полиции Армении, говорится: «Мы проверили и подтверждаем, что субъект неизвестен базам данных».

Генеральная прокуратура Беларуси также подтвердила, что Лапшин не был объявлен в международный розыск. Там добавили, что блогера задержали в соответствии с договором в рамках Содружества Независимых Государств.

Напомним, Лапшин был передан Азербайджану 7 февраля. В Азербайджане его обвиняют в нарушении двух статей Уголовного кодекса, за которые грозит до 8 лет тюрьмы.


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