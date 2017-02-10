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Конец контрабандиста
Дорогой Ильича
Марш рассерженных белорусов
В Минске появились банкоматы с китайский языком
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10.02.2017, 17:25
2,208
Первый банкомат с интерфейсом на китайском языке появился в Минске.
Фото приводит
БелТА
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