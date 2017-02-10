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В варшавский аэропорт приземлился самый большой самолет в мире

  • 10.02.2017, 17:35
Фото: PAP/Jacek Turczyk

Airbus A380 прилетел в польскую столицу по случаю 4-летней годовщины запуска перелетов Дубай-Варшава.

В пятницу, 10 февраля, в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена приземлился самый большой самолет в мире Airbus A380. Воздушное судно доставило в польскую столицу пассажиров из Дубая, передает «Радио Польша».

Посол Польши в Абу-Даби Роберт Ростек отмечает, что для рейса 10 февраля был выбран A380, чтобы отметить важное событие: «Таким образом мы хотим отметить четвертую годовщину запуска рейсов непосредственно из Дубая в Варшаву. Длительность перелета составляет менее 6 часов. Нет визового контроля, что увеличивает поток пассажиров».

Посол также добавил, что гости из стран Персидского залива все чаще посещают Польшу не только с туристическими целями, но и с целью лечения и обучения. Отметим, что самолеты из Дубая летают не только в Варшаву, но и в Катовице. Ежедневно рейсы совершают самолеты Boeing 777 - 300ER, которые вмещают 427 человек.


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