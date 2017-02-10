Совмин о визите Семашко в Москву: «Тематика переговоров не раскрывается»1
- 10.02.2017, 17:49
Сегодня вице-премьер, курирующий от белорусской стороны ход нефтегазовых переговоров, срочно вылетел в РФ.
Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко направилась в Москву на переговоры, сообщил interfax.by пресс-секретарь правительства Владислав Сычевич.
Пресс-секретарь отметил, что делегация направилась на переговоры «в обычном рабочем порядке».
«Тематика переговоров не раскрывается», – заявил Сычевич.
Напомним, Москва и Минск уже больше года ведут нефтегазовый спор. Последние переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича в минувшую субботу прошли без результатов.
После них Дворкович отмечал, что по тем предложениям, которые были предложены белорусской стороной, договориться не удалось. Однако в Москве ждут новых предложений от Минска, а также полной оплаты газового долга в размере 550 миллионов долларов.