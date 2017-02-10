Проспект Независимости хотят внести в список ЮНЕСКО 2 10.02.2017, 17:53

Беларусь намерена внести ансамбль проспекта Независимости в Минске в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Данная тема обсуждалась в ходе заседания национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, состоявшегося сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в списки ЮНЕСКО. «Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в список ансамбля проспекта Независимости города Минска в качестве серийной трансграничной номинации «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы», — пояснили в МИД.

Помимо этого, Беларусь продолжит работу по номинационным досье «Будславский фест», «Культура дуды», а в более далекой перспективе — «Лесное бортничество».

Члены комиссии также затронули тему избрания Беларуси в исполком ЮНЕСКО на 2018-2021 годы.

На данный момент в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся четыре объекта, связанные с Беларусью, — это Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс и Геодезическая дуга Струве. В списке нематериального наследия Беларусь представлена только колядным обрядом «Цари», сохранившимся в деревне Семежево Копыльского района.