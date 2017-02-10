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Русый предложил отстреливать зубров

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  • 10.02.2017, 18:07

Чиновники заявляют, что пришло время «пересмотреть» ситуацию с зубрами, численность которых за последние 22 года возросла более чем в 4 раза.

Такое мнение на коллегии Минприроды высказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает sb.by.

- Ученые говорят, что на нашей территории без угрозы для лесов и сельхозпосевов может проживать не более 2200 зубров. Это в 1994 году была критическая ситуация, когда в Беларуси оставалось всего 347 особей и их нужно было спасать. Ситуация изменилась. Может, пришло время дать охотхозяйствам возможность зубров выращивать и на их отстреле зарабатывать? 

В свою очередь заместитель министра природных ресурсов Игорь Качановский сообщил: сегодня на территории нашей страны проживают 1603 зубра в 10 популяциях. 

- Весной нынешнего года по теме будущего зубра запланирован круглый стол, - рассказал он. - Экологи и ученые соберутся вместе, чтобы выработать новую стратегию по зубру.


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