Выходит новая настольная игра по мотивам суперхита Лявона Вольского 10.02.2017, 18:16

«На трох кітах». Проект упаковки

Игра «На трох кітах» посвящена Международному дню родного языка.

Настольная игра «На трох кітах» от творческого объединения «А-четыре» уже готова к серийному выпуску. Сейчас начинается кампания по сбору средств на ее производство. В реализации идеи гродненцам помогает «Толока», передает «Белсат».

Деревянная настолка для всей семьи

«Первая наша настолка – «Паўстанцы», – рассказывает Антон Янковский, владелец магазина настольных игр «Кубик». – Потом мы сделали «Мову» и «Гаспадара цмокаў». Позже решили делать деревянные настолки. Первой – была «Вежа», а сейчас «На трох кітах», обе они – деревянные».

«На трох кітах» – игра для всей семьи. Правила специально делались очень простыми, чтобы каждый из участников понял их за минуту. Работа над игрой велась около года.

«Мы разрабатывали множество деталей, решали, как лучше работать с деревом, – говорит Янковский. – Сейчас выходит продукт, который скоро смогут увидеть любители настолок».

Играть в «На трох кітах» можно компанией до 6 человек, примерное время – 10-15 минут. Игра состоит из 6 деревянных дисков, 6 деревянных брусков, 30 деревянных шайбочек, 1 деревянного кубика – он определяет судьбу размещения деталей.

Если деревянная конструкция развалилась или если все детали выставлены – игра заканчивается.

Что делать, чтобы выиграть? Главный смысл – выставить все детали и не разбурить деревянную конструкцию. В процессе нужно выставить деревянный столб и положить на него диск, затем выбрать участника, который начнет игру. Игрок бросает кубик, который определяет вид детали, которая будет использована. Затем нужно выставить определенную деталь на конструкцию.

Игра заканчивается тогда, когда деревянная конструкция развалилась, или если все детали выставлены. Последняя деталь – кубик – он выставляется наверху всей конструкции.

Вольский разрешил воспользоваться цитатой

«Эту игру мы специально посвятили Международному дню родного языка. Название – особое. С 10 по 20 февраля мы запускаем акцию «Наша месца на трох кітах» на «Толоке» по сбору денег на выпуск этой игры. Тех, кто поддержит выход игры, организаторы отблагодарят сувенирной продукцией: открытками или деревянными часами.

Поддержать выпуск «Трох кітоў» можно на «Толоке» до 20 февраля.

Создатели игры выражают благодарность знаменитому музыканту Лявону Вольскому, который дал разрешение на использование фразы из своей самой известной песни.

Получив популярность у белорусских любителей настолок, Антон не собирается останавливаться и обещает очередные белорусскоязычные настолки для любителей такого отдыха.

«Мы надеемся, что игра с таким романтическим названием сможет в очередной раз объединить белорусов», – добавляет Антон. – Скоро будут и другие белорусскоязычные настолки».

«На трох кітах» – только экологически чистые материалы.

Настольными играми Антон увлекается давно, со временем ему захотелось создать настолку с национальным колоритом: «Мы играли в настолки и задались вопросом о белорусских играх. Тогда мы решили создать «Паўстанцаў». Потом мы открыли магазин, выпустили новую игру, а сейчас создали свое сообщество и занимаемся серьезным выпуском настольных игр. Надеемся, что в этом году порадуем хорошей пятеркой, а может и десяткой настольных игр – как карточных, так и деревянных».