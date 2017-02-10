Фристайлист Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе Кубка мира 1 10.02.2017, 18:51

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Белорус показал лучший результат среди 12 финалистов.

Белорус Антон Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе Кубка мира. В корейском Бокване олимпийский чемпион 2014 года показал лучший результат среди 12 финалистов — 119,47, информирует «Прессбол».

В ходе сезона Кубка мира белорусский спортсмен, вернувшийся к активным выступлениям на прыжковом трамплине, победил в китайском Бейда-Лейк и американском Лейк-Плэсиде.

При этом в квалификации Кушнир занял 8-е место, сумма баллов — 110,22. Его партнеры по сборной Станислав Гладченко и Максим Густик не вошли в дюжину сильнейших. Гладченко с результатом 80,59 расположился на 19-й позиции, Густик — на 25-й (70,87).

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет 25 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».