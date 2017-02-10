закрыть
10 февраля 2017, пятница, 20:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фристайлист Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе Кубка мира

1
  • 10.02.2017, 18:51
  • 6,947
Фото: 21.by

Белорус показал лучший результат среди 12 финалистов.

Белорус Антон Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе Кубка мира. В корейском Бокване олимпийский чемпион 2014 года показал лучший результат среди 12 финалистов — 119,47, информирует «Прессбол».

В ходе сезона Кубка мира белорусский спортсмен, вернувшийся к активным выступлениям на прыжковом трамплине, победил в китайском Бейда-Лейк и американском Лейк-Плэсиде.

При этом в квалификации Кушнир занял 8-е место, сумма баллов — 110,22. Его партнеры по сборной Станислав Гладченко и Максим Густик не вошли в дюжину сильнейших. Гладченко с результатом 80,59 расположился на 19-й позиции, Густик — на 25-й (70,87).

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет 25 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет