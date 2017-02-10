Барановичский активист призывает на Марш рассерженных белорусов

Барановичский активист призывает на Марш рассерженных белорусов1
- 10.02.2017, 19:01
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Николай Черноус в Барановичах на пикете призвал на акцию протеста против декрета о «тунеядцах».
В пятницу в «Молодом» парке Николай Черноус призвал жителей Барановичей присоединиться к запланированной на 17 февраля в Минске акции.
Напомним, Белорусский национальный конгресс (БНК) анонсировал проведение Марша рассерженных белорусов на Октябрьской площади столицы. Марш состоится 17 февраля и начнется в 18.00 по минскому времени, cообщает praca-by.info.