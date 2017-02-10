закрыть
10 февраля 2017, пятница, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Барановичский активист призывает на Марш рассерженных белорусов

1
  • 10.02.2017, 19:01
  • 8,368

Николай Черноус в Барановичах на пикете призвал на акцию протеста против декрета о «тунеядцах».

В пятницу в «Молодом» парке Николай Черноус призвал жителей Барановичей присоединиться к запланированной на 17 февраля в Минске акции.

Напомним, Белорусский национальный конгресс (БНК) анонсировал проведение Марша рассерженных белорусов на Октябрьской площади столицы. Марш состоится 17 февраля и начнется в 18.00 по минскому времени, cообщает praca-by.info.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет