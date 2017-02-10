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Генштаб Турции: РФ знала о присутствии военных в зоне авиаудара

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  • 10.02.2017, 19:08

Турецкая сторона сообщала РФ о присутствии своих военнослужащих в районе сирийского города Эль-Баб, который подвергся обстрелу российской авиации.

Об этом сообщили в Генштабе Турции, передает РИА Новости.

В заявлении ведомства отмечается, что турецкие военные находились в указанной точке в течение последних десяти дней. За день до этого координаты расположения сил были донесены до ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме.

«В тот же час военный атташе России в Анкаре был приглашен в наш генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных», — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ВКС при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией.

«В пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», — сказал Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин также заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат».

9 февраля Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования своему коллеге Реджепу Эрдогану.


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