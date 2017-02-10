Генштаб Турции: РФ знала о присутствии военных в зоне авиаудара

Генштаб Турции: РФ знала о присутствии военных в зоне авиаудара8
- 10.02.2017, 19:08
Турецкая сторона сообщала РФ о присутствии своих военнослужащих в районе сирийского города Эль-Баб, который подвергся обстрелу российской авиации.
Об этом сообщили в Генштабе Турции, передает РИА Новости.
В заявлении ведомства отмечается, что турецкие военные находились в указанной точке в течение последних десяти дней. За день до этого координаты расположения сил были донесены до ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме.
«В тот же час военный атташе России в Анкаре был приглашен в наш генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных», — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ВКС при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией.
«В пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», — сказал Песков.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин также заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат».
9 февраля Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования своему коллеге Реджепу Эрдогану.