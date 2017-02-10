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Фотофакт: Новогрудский «Кубок Ядвиги» выставили в Эрмитаже

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  • 10.02.2017, 19:17

Кубок мог присутствовать на коронации Миндовга.

«Впервые для публичного осмотра представлен кубок с вырезанными фигурами грифона, льва и древа жизни. Кубок мог присутствовать на коронации Миндовга», - пишет в «Фейсбуке» историк Николай Николаев.

Господин Николаев замечает, что к настоящему времени в мире сохранилось 12 подобных вещей. Говорят, когда-то все они принадлежали канонизированной после смерти королеве Ядвиге и вода в них превращалась в вино. Отсюда и немецкое название серии - Hedwigsglaser, «стекло Ядвиги». Такого типа различные бокалы и чаши появились в Европе во времена императора Священной Римской империи Аттона II.

«В Британском музее эти стеклянные кубки ставят в ряд первой сотни самых важных произведений материальной культуры Европы, - пишет историк. - Наш нашла в Новогрудском замке экспедиция Фриды Давидовны Гуревич и передала для изучения в Эрмитаж. Атрибуцию чаши сделала Рипсимэ Микаэловна Джанполадян -- мать нынешнего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского (умерла в 2004 году)».

В экспозиции кубок поставили в отдельную витрину.

«Сегодня видел эту реликвию впервые. Никогда не думал, что она такая большая...», - добавил господин Николаев.


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