Танковый батальон 120-й бригады приводится в высшую степень боевой готовности 7 10.02.2017, 19:26

В последующем с танкистами будет проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В рамках комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси отдельный танковый батальон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности, передает БелаПАН.

Как сообщает Министерство обороны, после выполнения подготовительных мероприятий подразделение совершает марш комбинированным способом в назначенный район, в котором с личным составом будут проведены занятия по боевому слаживанию. В последующем с танкистами будет проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

Подразделения сил специальных операций Вооруженных сил после выполнения учебно-боевых задач прибыли в пункты постоянной дислокации.