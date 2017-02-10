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В России уничтожили фуру турецких овощей, которые везли из Беларуси

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  • 10.02.2017, 19:42

Турецкие помидоры, кабачки и перец ехали в Россию без документов.

9 февраля в Подмосковье при досмотре белорусского автомобиля работники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областей изъяли и уничтожили более 18 тонн овощей с маркировкой турецких производителей, передает interfax.by.

«В районе поселка Крекшино Московской области при проведении досмотра транспортного средства, следовавшего из Беларуси, был установлен факт пребывания продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом 18,2 тонны», – говорится в сообщении ведомства.

Все овощи «в соответствии с законодательством» изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинским районе Московской области.


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