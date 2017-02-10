«Шахтер» подписал контракт с футболистом молодежной сборной Финляндии

«Шахтер» подписал контракт с футболистом молодежной сборной Финляндии1
- 10.02.2017, 19:51
Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с клубом из Солигорска.
Финский правый полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером», информирует официальный сайт клуба.
В предыдущие два года 22-летний Сойри выступал в ВПС. В прошлом сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Финляндии, забил 10 мячей. Кроме того, в активе хавбека 11 встреч в составе молодежной (U-21) сборной Финляндии.
Отметим, что Сойри также может действовать и на левом фланге.