«Шахтер» подписал контракт с футболистом молодежной сборной Финляндии 1 10.02.2017, 19:51

Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с клубом из Солигорска.

Финский правый полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером», информирует официальный сайт клуба.

В предыдущие два года 22-летний Сойри выступал в ВПС. В прошлом сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Финляндии, забил 10 мячей. Кроме того, в активе хавбека 11 встреч в составе молодежной (U-21) сборной Финляндии.

Отметим, что Сойри также может действовать и на левом фланге.