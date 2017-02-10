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«Шахтер» подписал контракт с футболистом молодежной сборной Финляндии

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  • 10.02.2017, 19:51

Финский полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с клубом из Солигорска.

Финский правый полузащитник Пюрю Сойри заключил трехлетний контракт с солигорским «Шахтером», информирует официальный сайт клуба.

В предыдущие два года 22-летний Сойри выступал в ВПС. В прошлом сезоне сыграл в 30 матчах чемпионата Финляндии, забил 10 мячей. Кроме того, в активе хавбека 11 встреч в составе молодежной (U-21) сборной Финляндии.

Отметим, что Сойри также может действовать и на левом фланге.


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