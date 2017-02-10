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В Германии лишили финансирования праворадикальную партию

  • 10.02.2017, 19:55
Фото: dw.com

Бундесрат решил отменить государственное финансирование праворадикальной Национал-демократической партии Германии.

Германские федеральные земли предприняли решительные меры против предоставления правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ) государственных средств. Их представительство на федеральном уровне - бундесрат - единогласно принял в пятницу, 10 февраля, постановление об отмене госфинансирования и прочих выплат для партий, преследующих антиконституционные цели, передает dw.com.

Намерение федеральных земель изменить Основной закон страны соответствует идее Федерального конституционного суда Германии, который в январе отказался запрещать НДПГ, но указал на возможность лишить ее государственного финансирования.

В германском парламенте - бундестаге - тоже поддерживают эту инициативу. Чтобы лишить праворадикальную партию денег из госбюджета, необходимо согласие двух третей членов бундесрата и депутатов бундестага.


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