Шотландия хочет присоединиться к ЕС как независимое государство 10.02.2017, 20:17

Нынешний первый премьер Шотландии Никола Стерджен готовит новый референдум по выходу из Великобритании.

Чиновники в ЕС сомневаются, что Шотландия может автоматически вступить в блок или унаследовать членство Великобритании после Brexit, пишет британское издание The Guardian.

Жаклин Мино, представитель Еврокомиссии в Великобритании, заявляет, что Шотландии придется официально подавать на членство, хотя сроки рассмотрения такой заявки могут значительно ускориться.

После того, как на неофициальном референдуме в июне 2016 года 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС (38% высказались против), бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд заявлял, что для независимой Шотландии было бы вполне логично войти в Евросоюз на тех же правах, что и Великобритания.

«Это неправильно, что Шотландию теперь выбрасывают с ЕС, когда она проголосовала, чтобы остаться», ─ заявлял Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, ныне главный парламентарий от Европарламента на переговорах по Brexit.

Нынешний первый премьер Шотландии Никола Стерджен готовит новый референдум по выходу из Великобритании. Она настаивает, что его нужно успеть провести до формального завершения Brexit в 2019 году – таким образом, считает она, шансы Шотландии автоматически войти в ЕС возрастут. Референдум запланирован на начало 2018 года.

Жаклин Мино не соглашается: «Шотландия не может автоматически получить членство только потому, что была частью государства-члена. Если она станет независимой страной, я думаю, что статья 49 (Лиссабонского договора по заявке на членство ─ Прим.) будет нормальной отправной точкой».

Мино также предполагает, что отсрочка членства Шотландии связана с позицией Жана-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, который заявил, что не желает видеть расширение ЕС во времена своего председательства (которое продлится до 2020 года).

Острые споры между политиками разгорелись после того, как представитель шотландских лейбористов Льюис Макдональд заявил, что Жаклин Мино хочет, чтобы независимая Шотландия оказалась в конце очереди из уже имеющихся кандидатов.

«Своей очереди на присоединение к Евросоюзу ожидают Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина. Они пока не соответствуют всем критериям ЕС. К этим странам присоединится и Шотландия с обретением независимости, и ей будет легче упорядочить свое законодательство под требования и правила блока, поэтому она будет двигаться быстрее других», ─ уверена Мино.

Напомним, продолжается процесс выхода Великобритании из Евросоюза. В среду, 8 февраля, Палата общин проголосовала за законопроект, который дает право правительству начать процедуру выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.