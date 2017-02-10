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В Пинске открылась необычная выставка

  • 10.02.2017, 20:45
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Фото: media-polesye.by

В Пинском музее Белорусского Полесья начала функционировать выставка «Экспериментус».

Вечный двигатель, мост Леонардо да Винчи, катушка Тесла, арфа с лазерными струнами и множество различных приборов и головоломок представлены в открывшейся экспозиции, сообщает media-polesye.by.

По словам сотрудников музея, эти приборы и устройства показывают, с точки зрения физики, природу различных явлений и принципы работы различных устройств. Все экспонаты можно трогать, брать в руки, крутить, нажимать. То есть любой посетитель выставки может почувствовать себя настоящим исследователем.

Посмотреть и потрогать экспозицию «Экспериментуса» можно до конца марта.

Огромный стул, один из экспонатов выставки, встречает посетителей у входа в музей

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