В Пинске открылась необычная выставка
- 10.02.2017, 20:45
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В Пинском музее Белорусского Полесья начала функционировать выставка «Экспериментус».
Вечный двигатель, мост Леонардо да Винчи, катушка Тесла, арфа с лазерными струнами и множество различных приборов и головоломок представлены в открывшейся экспозиции, сообщает media-polesye.by.
По словам сотрудников музея, эти приборы и устройства показывают, с точки зрения физики, природу различных явлений и принципы работы различных устройств. Все экспонаты можно трогать, брать в руки, крутить, нажимать. То есть любой посетитель выставки может почувствовать себя настоящим исследователем.
Посмотреть и потрогать экспозицию «Экспериментуса» можно до конца марта.