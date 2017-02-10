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Госдеп США: Санкции против России работают успешно

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  • 10.02.2017, 21:01

Экономические санкции лишают тех, на кого они нацелены, дохода и ресурсов.

"Научный доклад, недавно опубликованный на сайте американского Госдепартамента, утверждает, что санкции США, направленные против президента России Владимира Путина и его ближайших соратников, работают так, как было задумано; в то же время президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт к снятию этих санкционных мер", - сообщает Хейз Браун в издании BuzzFeed (перевод - inopressa.ru). В качестве основного автора доклада указан заместитель главного экономиста Госдепартамента Дэниел Ан, его соавтор - профессор Родни Людема из Джорджтаунского университета, говорится в статье.

Эксперты "пришли к выводу, что экономические санкции лишают тех, на кого они нацелены, дохода и ресурсов", передает автор статьи. "Средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции", - цитирует издание выдержку из доклада.

Также, по словам исследователей, "умные" или "таргетированные" санкции, введенные в 2014 году против российских компаний и отдельных граждан, оправдывают свое название. "В докладе утверждается, что четыре раунда введенных санкций, нацеленных на ближний круг Путина, несколько российских банков, оборонную промышленность и энергетический сектор, смогли затронуть именно эти конкретные субъекты, не нанеся значительного вреда российской экономике в целом", - сообщает Браун. Гораздо больше макроэкономика России пострадала от мирового падения цен на нефть.

Доклад был сделан в рамках серии исследований, подготовленных Офисом главного экономиста Госдепартамента (OCE), который был создан в 2011 году, поясняет Браун. В дисклеймере, предваряющем доклад, говорится, что "выраженные взгляды и мнения не обязательно отражают официальную позицию или политику OCE и Госдепартамента". Ан и его начальница, главный экономист Кейт Маскус, были назначены бывшим президентом Бараком Обамой, уточняется в статье.

"Помимо дисклеймера в докладе, нам нечего добавить", - ответил пресс-секретарь Госдепа, когда автор статьи спросил, поддерживает ли ведомство выводы, представленные в исследовании. Белый Дом на запрос не ответил.


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