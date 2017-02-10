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На Гродненщине в морозы в деревнях отключают электричество

  • 10.02.2017, 22:15

Три деревни, что в шести километрах от Гродно, уже несколько недель лихорадит от частого отключения электроэнергии.

Причем, энергетики объясняют отключение электричества не авариями на линии, а плановыми работами, передает «Радыё Рацыя».

Люди деревни Добровольщина, например, при отключенной электроэнергии в такие морозы могут заболеть, ведь отопление в дома идет при помощи электрических устройств.

- Началось на прошлой неделе, с понедельника по пятницу отключали примерно с 9 часов до 18. И на этой неделе было отключение с понедельника по среду. И опять пришло сообщение, что будет отключено с 14-го по 16-го февраля, - говорит жительница Добровольщины.

В деревне такие плановые работы сказываются на работе жителей. Говорит Владимир, местный житель.

- Звонил в наши РЭУСы, разговаривал с инженером. Начальник даже не поднимает трубку, не хочет разговаривать с людьми. Инженер говорит, что генератор частично подключают. Не было бы этого мороза, люди бы так не страдали. Действительно, линия идет через лес, и при каждом порыве ветра деревья падают и остаемся без электроэнергии. А их c ремонтом неизвестно что они там делают, - жалуется житель деревни.

Аварийные службы не дают объяснение, почему в феврале проводятся плановые электраработы в деревнях Каролино и Добровольщина. Согласно сообщениям аварийщиков, идет реконструкция линии 10 киловольт, а работники не могут работать при включенной напряженности.


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