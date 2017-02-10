YouTube станет доступным для офлайн-просмотра
- 10.02.2017, 22:01
Компания Google создала программу для офлайн-просмотра роликов на YouTube.
Программа разработана специально для Индии, поскольку у значительной части населения нет свободного доступа к интернету, сообщает сайт Ukr.Media .
В Google представили бета-версию программы, что позволяет более быстро и легко загружать видеоролики с хостинга.
Новая версия программы позволяет просматривать видео и делиться роликами при подключении к Wi-Fi.
Также пользователи смогут просматривать превью роликов для быстрого ознакомления и более удобного поиска нужного видеофайла.
Разработчики сообщают, что финальная версия выйдет уже в этом году.