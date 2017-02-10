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YouTube станет доступным для офлайн-просмотра

  • 10.02.2017, 22:01

Компания Google создала программу для офлайн-просмотра роликов на YouTube.

Программа разработана специально для Индии, поскольку у значительной части населения нет свободного доступа к интернету, сообщает сайт Ukr.Media .

В Google представили бета-версию программы, что позволяет более быстро и легко загружать видеоролики с хостинга.

Новая версия программы позволяет просматривать видео и делиться роликами при подключении к Wi-Fi.

Также пользователи смогут просматривать превью роликов для быстрого ознакомления и более удобного поиска нужного видеофайла.

Разработчики сообщают, что финальная версия выйдет уже в этом году.


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