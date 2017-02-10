Минчане о предложении Прокоповича «напечатать зайчиков»: Пусть уже успокоится

Минчане о предложении Прокоповича «напечатать зайчиков»: Пусть уже успокоится12
- 10.02.2017, 22:38
Жители белорусской столицы раскритиковали предложение бывшего главы Нацбанка.
10 февраля Tut.by сообщил, что бывший глава Нацбанка Петр Прокопович написал письмо на имя Александра Лукашенко и предложил «включить печатный станок».
«Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошлый определенный этап в истории, не более того. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе. Спор был только в том, быстрее или медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, характеризующих денежно-кредитную политику», — сказал премьер-министр.
Прокоповича раскритиковали и жители белорусской столицы, с которыми пообщались корреспонденты «Белсата».
Предшественник Петра Прокоповича на посту главы Нацбанка Станислав Богданкевич считает, что Александр Лукашенко уже понял, как эмиссия денег влияет на экономику.