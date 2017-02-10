Порошенко: Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже от РФ 10.02.2017, 22:20

Президент Украины заявил, что сплоченность украинского общества поможет защититься от любого врага.

«Когда общество вместе, когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от Российской Федерации, имеющей самую большую и самую сильную армию на континенте», — сказал Порошенко.

Президент Украины заметил, что Украина «освободила две трети Донбасса», а также обеспечивает «восстановление инфраструктуры и проведение мощных реформ».

«Я благодарен за это вам — нашими общими усилиями мы не только остановили врага, но и кардинально меняем страну сегодня», — подчеркнул украинский президент.

В августе 2016 года Порошенко заявил, что на Украине не исключают «полномасштабного российского вторжения по всем азимутам». Тогда украинский президент отметил, что ВС Украины готовы «дать отпор врагу — и на востоке, и вдоль административной границы с Крымом».