Белорусские самбисты выиграли три золотые медали на международном турнире 4 10.02.2017, 22:29

Белорус Степан Попов в категории до 74 кг за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России.

Белорусские самбисты выиграли три золотые медали в первый день ХХI Международного турнира категории А «Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо», передает БелТА.

В соревнованиях среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднимались представители сборной Беларуси Ваэ Тухталян (62 кг) и Степан Попов (74 кг), который за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России. В разделе боевого самбо сильнее туркменского атлета оказался Сергей Фирсов, который занял первое место.

В заключительный день турнира в Минске финальные схватки начнутся в 16.00.