Белорусские самбисты выиграли три золотые медали на международном турнире

Белорусские самбисты выиграли три золотые медали на международном турнире4
- 10.02.2017, 22:29
Белорус Степан Попов в категории до 74 кг за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России.
Белорусские самбисты выиграли три золотые медали в первый день ХХI Международного турнира категории А «Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо», передает БелТА.
В соревнованиях среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднимались представители сборной Беларуси Ваэ Тухталян (62 кг) и Степан Попов (74 кг), который за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России. В разделе боевого самбо сильнее туркменского атлета оказался Сергей Фирсов, который занял первое место.
В заключительный день турнира в Минске финальные схватки начнутся в 16.00.