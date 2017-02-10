закрыть
11 февраля 2017, суббота, 0:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусские самбисты выиграли три золотые медали на международном турнире

4
  • 10.02.2017, 22:29

Белорус Степан Попов в категории до 74 кг за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России.

Белорусские самбисты выиграли три золотые медали в первый день ХХI Международного турнира категории А «Открытый чемпионат Республики Беларусь по самбо», передает БелТА.

В соревнованиях среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднимались представители сборной Беларуси Ваэ Тухталян (62 кг) и Степан Попов (74 кг), который за 49 секунд выиграл «чистым броском» у Станислава Скрябина из России. В разделе боевого самбо сильнее туркменского атлета оказался Сергей Фирсов, который занял первое место.

В заключительный день турнира в Минске финальные схватки начнутся в 16.00.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет