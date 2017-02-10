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Руководитель ДОСААФ Армении не приедет в Беларусь на юбилей организации

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  • 10.02.2017, 22:49
Фото: news.am

Герой карабахской войны Аркадий Тер-Тадевосян отказался от визита в Беларусь из-за решения Минска об экстрадиции блогера Лапшина в Баку.

Армянский военный деятель, герой карабахской войны, генерал-майор, руководитель всеармянской патриотической общественной организации «ДОСААФ Армении» Аркадий Тер-Тадевосян отказался участвовать в праздновании 90-летия ДОСААФ Беларуси с учетом решения Минска об экстрадиции блогера Александра Лапшина в Баку, сообщает news.am.

На своей странице в Facebook Коммандос выложил приглашение ДОСААФ Беларуси и свой ответ на это приглашение. «Уважаемый Иван Васильевич, благодарю Вас за приглашение, но, исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Беларуси», - говорится в ответе генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна.

Гражданин России, Израиля и еще ряда стран Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с азербайджанскими властями Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

В действительности обвинения надуманные и напрямую нарушают свободу слова, о чем властям Азербайджана напомнили США, Россия, представители европейских структур.

Россия и Израиль попытались добиться отмены решения об экстрадиции. Однако после недавней пресс-конференции Лукашенко было более чем очевидно, что экстрадиция состоится. Вечером 7 февраля Александр Лапшин был доставлен в Баку.


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