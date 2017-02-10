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Редкий вид огромных синих молний засняли на видео

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  • 10.02.2017, 23:01

Датский астронавт Андреас Могенсен, находясь на МКС, смог заснять синий джет.

Научная работа об этом появилась в журнале Geophysical Research Letters, кратко о ней сообщает tut.by со ссылкой на сайт Европейского космического агентства.

Существование джетов долгое время было спорным вопросом. Эти разряды непредсказуемы и происходят выше обычных молний, поэтому зафиксировать их крайне сложно.

Изучить вспышки удалось с борта Международной космической станции. Над Бенгальским заливом на высоте около 18 километров астронавт зафиксировал синие вспышки шириной около километра, которые достигали 40 километров в длину. На видео продолжительностью 160 секунд попало 245 джетов.

Вспышки в околоземном космическом пространстве крайне плохо изучены. Известно, что они появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они могут достигать до 60 км в длину и до 100 км в диаметре, при этом длятся менее 100 миллисекунд.

Окраска вспышек и их форма зависят от высоты, на которой они происходят. Выделяют три вида явления: красные спрайты, синие джеты и эльфы. Причина их возникновения пока не известна наверняка. Европейское космическое агентство надеется продолжить изучение этого атмосферного явления из космоса.


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