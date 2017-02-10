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Пенс пообещал разобраться в контактах советника Трампа и посла РФ

  • 10.02.2017, 23:08

Вице-президент США не знал, что советник по национальной обороне мог обсуждать вопрос санкций против России с послом Сергеем Кисляком.

Вице-президент США Майк Пенс не знал, что советник по национальной обороне Майкл Флинн мог обсуждать вопрос санкций против России с послом Сергеем Кисляком в январе — еще до инаугурации президента Трампа.

Об этом сообщает CNN (перевод - РБК) со ссылкой на источники в администрации президента США.

Пенсу была известна версия, высказанная Флинном, что санкции не обсуждались. По словам источника телеканала, вице-президент хочет разобраться в ситуации.

При этом близкий к советнику по национальной безопасности источник телеканала рассказал, что Флинн «не помнит, обсуждались ли санкции», но «не уверен в том, что эта тема не поднималась».

В то же время европейские и американские чиновники, знающие о встречах, которые Флинн провел в последние недели, сказали, что советник по национальной безопасности избежал принятия на себя обязательств о сохранении санкций США в отношении России.

«Мы получаем смешанные сигналы», — рассказал телеканалу высокопоставленный западный дипломат, который встречался с Флинном. По его словам, пока официально Белый дом утверждает, что санкции останутся в силе, ближайшие к Трампу сотрудники администрации предлагают менее определенные гарантии.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщила, что в конце января советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал вопрос санкций с послом России в Штатах Сергеем Кисляком. Источники газеты посчитали, что в этом разговоре Флинн подал Кремлю недопустимый «потенциально незаконный» сигнал о том, что Россия может ожидать смягчения санкций, введенных администрацией Барака Обамы.

Сам Флинн в ответ на вопросы газеты отверг предположения о том, что мог обсуждать антироссийские санкции с Кисляком.

В Кремле подтвердили контакты между Кисляком и Флинном. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, информация о содержании этих переговоров не соответствует действительности.


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