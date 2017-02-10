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Виталий Гурков: И на чемпионате мира выступлю, и с Brutto спою

  • 10.02.2017, 23:23
Виталий Гурков
Фото: charter97.org

«Народный чемпион» прокомментировал возвращение в состав сборной по тайскому боксу.

Виталий Гурков рассказал kp.by, как состоялось его возвращение в сборную.

- На чемпиона Европы я не ездил. Вместо меня поехал второй номер и уступил в первом бою сопернику, которого я обыгрывал досрочно. Скоро в Минске пройдет чемпионат мира. Это ответственное мероприятие. Главный тренер спрашивал, собираюсь ли я участвовать. Я говорил, что в составе сборной, конечно, хочу выступать. В пятницу друг прислал ссылку на новость про чемпионат мира с комментарием министра спорта и туризма, я увидел свою фамилию среди спортсменов, которые будут представлять страну. В понедельник мне позвонили и попросили прийти на встречу. Мы все обсудили, так я вернулся в состав национальной команды, - сказал Гурков.

- То есть проблем, как в прошлом году, не будет?

- Никто былое не вспоминал.

- Что-то сказал вам министр?

- Сказал, что сделают все для успешной подготовки: экипировка, сборы, фармакология, медицинское обеспечение. Говорил, мол, ты спортсмен заслуженный, мы тебя знаем. Я понимаю ответственность: чемпионат пройдет дома. Это особенный момент, возможно, будет дополнительное волнение. Хочется выиграть, порадовать болельщиков.

- С Brutto в тур по Беларуси поедете?

- Конечно. Сейчас как раз в Барановичах, готовимся к первому концерту.

Чемпионат мира по тайскому боксу (или муай-тай) пройдет c 3 по 12 мая в Минске.


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