В Китае чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью 1 10.02.2017, 23:30

В китайской провинции Хубэй шесть чиновников уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как мотивировать ленивых чиновников.

Среди уснувших был глава фонда, который выдает субсидии на жилье малообеспеченным гражданам, а также заместитель секретаря бюро городского планирования в округе Сянъян, пишет «Медуза».

Дисциплинарное бюро сянъянского отделения Коммунистической партии Китая обязало чиновников публично извиниться и написать письма с самокритикой.