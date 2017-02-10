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В Китае чиновники уснули на совещании по борьбе с ленью

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  • 10.02.2017, 23:30

В китайской провинции Хубэй шесть чиновников уснули на совещании, во время которого обсуждалось, как мотивировать ленивых чиновников.

Среди уснувших был глава фонда, который выдает субсидии на жилье малообеспеченным гражданам, а также заместитель секретаря бюро городского планирования в округе Сянъян, пишет «Медуза».

Дисциплинарное бюро сянъянского отделения Коммунистической партии Китая обязало чиновников публично извиниться и написать письма с самокритикой.


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