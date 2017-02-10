закрыть
11 февраля 2017, суббота, 0:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путешествие в Пинск накануне освободительного восстания

  • 10.02.2017, 23:51
Фото: media-polesye.by

155 лет назад состоялось необычное знакомство русского писателя Николая Лескова с городом на Пине и местными жителями.

«Обитатели Пинска интересны ещё едва ли не более, чем сам Пинск. Впрочем, они именно как бы сотворены друг для друга: и Пинск без пинчуков, и пинчуки без Пинска просто, кажется, даже немыслимы…», - записал русский писатель Николай Лесков. Его необычное знакомство с городом на Пине и местными жителями состоялось 155 лет назад, пишет media-polesye.by.

Николай Семёнович Лесков (1831-1895)

В 1862 году сотрудник русской политико-литературной газеты «Северная пчела» Николай Лесков в сопровождении писателя Винцента Коротынского совершил путешествие по Северо-Западному краю. Так в Российской империи называли территории бывшего Великого княжества Литовского, сердцем которых являлись современная Литва и Беларусь. В том же году все свои заметки Лесков опубликовал серией статей «Из одного дорожного дневника». Особое место уделено Пинску, хотя сам вояж завершиться не где-нибудь, а в Париже.

Писателя заинтересовали древние пинские монастыри, руины когда-то величественного замка Вешневецких, паровая мельница, свечная фабрика и вообще здешний уклад.

Лесков не скрывал восторга от архитектуры, от услышанных историй, от радовавших глаз пейзажей. Он пытался максимально разгадать полесское мировоззрение, поэтому каждый проведенный день в Пинске «упивался» рассказами, беседами и знакомствами с пинчуками.

Волнения от Варшавы до Петербурга

Второе освободительное восстание народов Речи Посполитой (1863-64 гг.), покоренных Россией, явилось продолжением драматических событий 1830-31 годов. По сути, за 30 лет причины и требования вооруженного выступления белорусов, поляков и литовцев против империи не изменились. Добавилась социальная составляющая – вопрос земли, устройство общества. Желания же возродить утраченную государственность, вернуть политические и гражданские вольности присутствовали в крае от самого краха Речи Посполитой в 1795 году.

1863 год мог наступить значительно раньше. Уже в середине 1830-х годов готовилось восстание, к чему причастен известный пинчук Франц Савич, который организовал и возглавил подпольное «Демократическое общество». После 1839 года, когда царские власти провели ряд репрессий против тайных обществ, усилили военно-полицейский контингент, упразднили Статут ВКЛ, закрыли старейший Виленский университет и ликвидировали Брестскую унию (униатство), причины «взрыва» усилились.

В 1862 году о возможности восстания говорили в открытую, да и акции, как бы сейчас сказали «сепаратистов», происходили в самой столице империи. Майские пожары в Петербурге напрямую связывали с польскими радикалами, так писали газеты, в том числе Николай Лесков. Ситуация была напряженной и в такой обстановке писатель отправился в земли, откуда исходила угроза для Российской империи.

Пинск в годы визита Николая Лескова, 1863 год

Николай Левков и Луиза Арнер Бойд – с заботой о Полесье

Что объединяет русского писателя и всемирно известную американскую исследовательницу? Страна бескрайних болот! Во-первых: Лесков и Бойд не просто фиксируют жизнь, восхищаются увиденным, но проникаются краем, делают прогнозы, дают советы по развитию региона. Во-вторых: побывали на Полесье в одну пору года – сентябрь-октябрь, только с разбежкой в 70 лет. В-третьих: отметили одни и те же достопримечательности города над Пиной, важность водных путей, стратегическое расположение. В-четвертых: оба пробыли на Полесье две недели. В-пятых: путешественники не планировали тут надолго задерживаться, но местность так подкупила красотой, что изменили планы.

Вот, что в сентябре 1862 года записал Николай Лесков о развитии и расположении Пинска:

«До Пинска снизу водные сообщения весьма удовлетворительны; подвоз сюда хлеба из плодородных местностей днепровского бассейна очень удобен, и потому здесь существуют такие цены на хлеб, что, при всей дороговизне доставки его в Гродно, он шел туда в голодные годы. Соль же, шерсть и прочие украинские продукты и теперь постоянно везутся отсюда по направлению к Белостоку и за Белосток по Гродненской губернии. Водяные пути за Пинск уже гораздо затруднительнее. Их два: один идет в Балтийское море, к Данцигу, а другой, тоже в Балтийское море, через Вислу. Для перевозки хлеба каналами Огинским и Королевским его в Пинске перегружают с днепровских берлинок на мелкоходные суда и плоты…».

Писатель прямо указывает на необходимость совершенствования коммуникаций и усиления позиций Пинска, как связного звена между западным и восточным направлением. Кстати, касательно железной дороги на Белосток – отдельная история и до сих пор актуальная тема. К сожалению, Пинск не стал важным железнодорожным узлом и из-за этого потерял и продолжает терять в экономическом плане.

Строительство железной дороги на Полесье

Теперь сентябрь 1934 года, отмечает Луиза Арнер Бойд:

«Географическое положение делает Пинск центром Полесья. Старый сухопутный путь между Черным и Балтийским морями проходит на близком расстоянии западнее Пинска; но исключительное значение для Пинска всегда имели водные пути. Препятствием являлись болота, но на самом деле они не были непроходимыми. Когда в ХVIII веке они были пронизаны каналами, ведущими к Висле и Неману, значение Пинска возросло. Зерно, табак, жир из Украины шли по этому водному пути в Данциг и Кенигсберг; Полесье вывозило по этой водной дороге древесину и дёготь. Сейчас можно видеть плоты, буксируемые колесными пароходами из самых удаленных восточных районов от российской границы в Пинск, откуда они по каналу перевозятся в глубь Польши. Но во время моего визита, хотя отношения Польши с Россией не были враждебными, граница была закрыта для торговли. В то же время напряженные отношения между Польшей и ее северным соседом Литвой стали препятствием для движения через границу по Неману…Следует помнить, что Пинск служил местом товарообмена для более и менее значительных территорий… До восстания 1863 года его большие ярмарки посещали купцы из Киева, Вильно, Варшавы. Два условия могут повлиять на подъем Пинска: изменение отношений с соседними Советами и развитие самого региона, что произойдет в результате мелиорации болот, запроектированной польским правительством».

Нам хорошо известно, что к 1934 году Пинск изменил государственную «прописку». Во время визита Луизы Арнер Бойд это поветовый город в Полесском воеводстве межвоенной Польши (1921-39). Главная суть в ином – американка так же подводит к необходимости развития коммуникаций и говорит, что город должен занимать важное место в цепи между западным и восточным направлением. Недопустима экономическая блокада, нужно по полной использовать выгодное расположение.

Если Лесков говорил сугубо о Пинске, то Луиза Арнер Бойд объехала Пинское Полесье. Она сделала сотни фотографий и познакомила западный мир с уникальной «страной болот» затерянной где-то в центре Европы.

Оба в итоговых публикациях по путешествию уделили особое место Пинщине, хотя этот регион не был единственной целью. Еще одна общая черта, показывающая, какой потенциал имеет Полесье, как может влюбить в себя.

Самое надёжное средство передвижения по Полесью, 1934 год, Луиза Арнер Бойд

«Я не человек, я пынчук»

Лесков пишет следующее: «Христиане исповедуют римско-католическую веру, но есть и православные, а говорят все, без исключения, на польском языке…». Чуть больше, чем через полвека Луиза Бойд отмечает противоположное: «В этом крае болот очевидно российское влияние: большая часть населения исповедует православие…». Как так? Неужели за 70 лет такой коренной перелом? Влияние имперской политики? При всём том, что американка побывала на Полесье, которое вот уже как 13-лет в составе польского государства.

Тут к месту обратится к наблюдениям православного священника Дмитрия Булгаковского, который фиксировал тутейшую жизнь в 1870-80 годах. Его внимание привлекло, что сельское население Пинщины сохранило верность православной традиции, перемешанной с униатством и дохристианскими верованиями – язычество. Разговорную речь выделал в отдельный микроязык. Поэтому правы все трое исследователей, когда писали, что Пинск польско-еврейский город. Действительно было так, а вот околицы имели иной нрав. Просто американка объединила в целом край, а сельского населения тогда было больше. Не стоит списывать со счетов и то, сколько после октябрьского переворота 1917-года в Пинск приехало русских эмигрантов.

У берегов «полесского моря», 1934 год, Луиза Арнер Бойд

И опять, несколько моментов объединяющих всех упомянутых путешественников:

«Пинчук-простолюдин не хочет, чтобы его считали малороссом, литвином или поляком; его не кличьте «человиче!», как кличут незнакомого человека в Малороссии и Украине, он пресерьёзно отвечает: «Я не человек, я пынчук», - Николай Лесков, 1862 год.

«Где-то среди болот, рек и лесов живут полешуки, у которых своя философия, мировоззрение, культура, обряды. Они не хотят интеграции, их архаичный уклад вполне устраивает всё, что дальше Полесья вызывает недоверие либо воспринимается с насмешкой. Словно отдельная цивилизация…», - Дмитрий Булгаковский, 1890 год.

«Люди, проживающие на водных путях, имеют особенный характер, что отличает их от обитателей иных мест, где когда-либо ступала нога человека. В какой бы части света они ни находились — индейцы уросы с озера Титикака, аборигены папирусовых зарослей озера Кього, китайцы из дельты реки Янцзы, голландцы с затопляемых польдеров — у всех них особенный образ жизни. Эта разница требует более глубокого исследования. По этой причине, когда я в 1934 году принимала участие в Международном конгрессе географов в Варшаве, то воспользовалась возможностью посещения края Пинских болот», - Луиза Арнер Бойд, 1934 год.

Во всем перечисленном заключается сила Полесья, его притяжение, уникальность и многогранность. Сделав «страну болот» подобной остальным территориям, так сказать искусственно «причесав» к каким-либо стандартам, навсегда утратим бренд, легенду Полесья. Неужели путешественники восхищались на пустом месте?

Полесские мужики, 1934 год, Луиза Арнер Бойд

Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет