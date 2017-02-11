Сноудена могут выдать США в качестве «подарка» Трампу 11.02.2017, 8:10

Телеканал NBC заявил, что американская разведка узнала о размышлениях России вернуть в США Эдварда Сноудена.

По информации источников, такой вариант рассматривается в качестве «подарка» Дональду Трампу.

По словам высокопоставленного источника в администрации США, который ознакомился с серией «особо конфиденциальных» разведданных, где изложены детали обсуждения Россией данного вопроса, передача Сноудена рассматривается как один из вариантов «заслужить расположение» Трампа, передает РБК.

Американский адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил NBC News, что ничего не знает о подобных планах. «Команда Сноуден не получала таких сигналов и не имеет никаких новых причин для беспокойства», — сказал он.

Белый дом отказался от комментариев. В то же время представитель Минюста США заявил NBC News, что ведомство приветствует возвращение в США Сноудена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о возвращении Сноудена – это «нонсенс».