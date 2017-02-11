Мощное землетрясение произошло на Филиппинах 11.02.2017, 8:17

Фото: Reuters

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли четыре человека.

Эпицентр находился в 14 км к востоку от города Суригао, сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

В результате землетрясения четыре человека погибли и более 100 получили ранения.

Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества.

Аэропорт Суригао закрыт из-за трещины на взлетно-посадочной полосе.

Сейчас в регионе открыты школы и эвакуационные центры, некоторые жители возвращаются в свои поврежденные дома.