Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
- 11.02.2017, 8:17
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли четыре человека.
Эпицентр находился в 14 км к востоку от города Суригао, сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.
В результате землетрясения четыре человека погибли и более 100 получили ранения.
Повреждены здания, инфраструктура, во многих местах нет электричества.
Аэропорт Суригао закрыт из-за трещины на взлетно-посадочной полосе.
Сейчас в регионе открыты школы и эвакуационные центры, некоторые жители возвращаются в свои поврежденные дома.