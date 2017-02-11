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МВД: Интернет-аккаунты белорусов стали взламывать чаще

  • 11.02.2017, 8:23
Фото: Global Look Press

В Беларуси растет количество преступлений против информационной безопасности.

Об этом рассказал начальник отдела информационно-аналитической работы управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Беларуси Олег Слепченко, передает БелТА.

В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано около 500 преступлений против информационной безопасности. Превалирует несанкционированный доступ к компьютерной информации. В прошлом году более чем на 150% выросло число подобных преступлений (258 в 2016 году против 102 в 2015-м).

Примерно на 80% выросло число преступлений, связанных с так называемым компьютерным саботажем, когда хозяин аккаунта, электронной почты лишается возможности получить к ним доступ.

Количество преступлений, связанных с разработкой вредоносных программ, осталось на том же уровне. А вот количество хищений с банковских карточек в последние 2−3 года уменьшается: таких преступлений было 1820 в 2016 году и 2036 — в 2015-м.

«Раскрываемость этих преступлений довольно высокая, — рассказал Олег Слепченко. — Если брать по мировым стандартам, то это 50% и выше. В прошлом году она составила 56,5%. Это довольно высокий процент, особенно если учесть, что большинство подобных преступлений совершается в условиях неочевидности. Мы сотрудничаем с коллегами и правоохранителями из других стран, поскольку преступлениям в интернете присуща ярко выраженная трансграничность».

Как тренд эксперт отметил распространение вредоносных вирусов, в основе которых лежат программы семейства Trojan.Winlock. Они блокируют операционную систему компьютера, а человеку предлагают перевести деньги на электронный кошелек в качестве оплаты за разблокировку.

Среди хищений наиболее заметны хищения с использованием банковских карточек. Об этом сообщил Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Беларуси.

Установленный ущерб по уголовным делам, которые завершены в прошлом году, составил порядка 11,5 миллиона белорусских рублей. Около 50% этих денежных средств были возмещены за счет ареста на имущество обвиняемых или добровольного возмещения ущерба с их стороны.


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