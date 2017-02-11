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В Великобритании провели операцию золотой рыбке

  • 11.02.2017, 8:27

Хозяева считают рыбку членом семьи и захотели ее спасти.

После того как семья из Норфолка заметила шишку на плавнике своей 20-летней золотой рыбки Боба, ее решили показать известному ветеринару Фэю Беталу.

Врач успешно провел операцию и удалил опухоль. Операция стоила около $250.

Владельцы этой далеко не молодой золотой рыбки воспринимают ее как члена семьи поэтому и решились на такой шаг. Операцию с применением микрохирургического инструмента проводили рыбке под анестезией, при этом контролировался ее сердечный ритм.


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