В Великобритании провели операцию золотой рыбке 11.02.2017, 8:27

Хозяева считают рыбку членом семьи и захотели ее спасти.

После того как семья из Норфолка заметила шишку на плавнике своей 20-летней золотой рыбки Боба, ее решили показать известному ветеринару Фэю Беталу.

Врач успешно провел операцию и удалил опухоль. Операция стоила около $250.

Владельцы этой далеко не молодой золотой рыбки воспринимают ее как члена семьи поэтому и решились на такой шаг. Операцию с применением микрохирургического инструмента проводили рыбке под анестезией, при этом контролировался ее сердечный ритм.