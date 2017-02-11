Суриков: Паспортный контроль с Беларусью пока не обсуждается 11.02.2017, 8:34

Вопросами режима границы сейчас занимается совместная пограничная комиссия двух стран.

Россия и Беларусь не обсуждают возможность перехода к паспортному режиму на границе двух стран. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

"Пока не обсуждается и не рассматривается, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения паспортного контроля на границе РФ и Беларуси. - Посмотрим, каковы будут результаты обсуждения в совместной погранкомиссии, это ее сфера деятельности. А пока вся эта история - просто нацеленность на противодействие гипотетической опасности, связанной с нашей работой в Сирии, в том числе против международного терроризма".

Как отметил дипломат, вопросами режима границы сейчас занимается совместная пограничная комиссия двух стран. "Есть совместная пограничная комиссия. Как она решит, какие предложения может внести на рассмотрение - это уже дело развития работы этой комиссии", - указал он.

"Для россиян и белорусов это ничего не означает, - продолжил дипломат. - Как въезжали граждане Беларуси на территорию РФ и граждане России на территорию Беларуси, так и будет".

Суриков подчеркнул, что РФ считает суверенным правом Беларуси введение безвизового режима с третьими странами и абсолютно нормально к этому относится. Однако, продолжил он, у Москвы возникают опасения в связи с тем, что безвизовым режимом могут воспользоваться негативно настроенные по отношению к России люди.

"Россия ведет активную борьбу с терроризмом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши ВКС, - напомнил дипломат. - Поэтому мы, предупреждая эти возможные вещи, поставили пограничные столбы и ввели пограничную зону на границе России и Беларуси".

При этом посол напомнил, что Беларусь предприняла аналогичные меры ранее. "Я должен сказать, что Беларусь это сделала в 2014 году, когда у нас появились осложнения с Украиной, - сказал он. - Но мы тогда не считали нужным обращать на это серьезное внимание".

9 января Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

Позднее директор ФСБ России Александр Бортников поручил с 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ.