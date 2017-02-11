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11 февраля 2017, суббота, 12:11
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В Беларусь идет скандинавский антициклон

  • 11.02.2017, 8:55
  • 8,954

Ожидается преимущественно без осадков, температура от -2 днем и до -15 ночью.

11 февраля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Слабые туман и изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -2..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12 февраля страна попадет под влияние скандинавского антициклона, сформированного в умеренно прохладной и сырой воздушной массе. Ожидается преимущественно без осадков, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.

Слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10, при прояснениях она будет понижаться до -15°С; максимальная днем будет находиться в пределах от -2 до -7°С.

13 февраля погоду в стране будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, и только днем на северо-востоке страны скажется влияние фронтального раздела, перемещающегося с севера Балтийского моря. Ожидается ночью преимущественно без осадков, днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременный снег, мокрый снег, слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северо-востоку сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -5..-10°С, при прояснениях до -15°С; максимальная днем составит от 0 до -7°С.


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