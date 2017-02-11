Зорян Шкиряк: Российская пропаганда опозорилась на весь мир 18 11.02.2017, 9:05

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Зорян Шкиряк

фото: tourdnepr.com

История о "Зоряне и Шкиряке" добавила украинскому обществу улыбок и хорошего настроения.

В водовороте сплошного негатива история об организаторах убийства террориста Михаила Толстых (Гиви) "Зоряне" и "Шкиряке" благодаря "российской пропагандонии" добавила украинцам улыбок и хорошего настроения.

Об этом написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"Честно, меня самого порвало. И мне приятно читать остроумные шутки, комментарии, просматривать новые смешные фотожабы. Это положительно и весело. И это хорошо, потому что этого не хватает. Но кроме того, государственная российская пропаганда в который раз опозорилась на весь мир и вновь показала всю свою феноменальную тупость, ничтожество и абсурдность", – отметил он.

Советник министра добавил, что "идиотизм и откровенная ложь" главарей террористов в его адрес означают, что он все делает правильно.

"Я этим горжусь. А истерическая реакция российских пропагандонов, руководства Мордора и боевиков – только яркое тому подтверждение", – подытожил он.

Корреспондент российского телеканала "Россия 24" из Донецка 10 февраля заявил, что в связи с убийством боевика "ДНР" Михаила Толстых (Гиви) террористы "сейчас называют две фамилии" подозреваемых в организации покушения – "Зорян" и "Шкиряк". Он отметил, что эти люди являются "представителями украинского истеблишмента и могли быть заказчиками этого преступления". Очевидно, что представитель российского СМИ принял за нескольких людей советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.