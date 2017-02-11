«Богатым» белорусам решили поднять коммуналку 47 11.02.2017, 9:25

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Чиновники в упор не видят нищенские зарплаты белорусов.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать доходам населения.

Об этом заявил 10 февраля заместитель зремьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба правительства.

«В нашей стране глава государства проводит политику внимательного отношения к населению. И стоимость коммунальных услуг должна соответствовать доходам. Если доходы растут, есть основания повысить, в противном случае — нет», — отметил Анатолий Калинин.

Он напомнил, что в начале года планово тарифы на ЖКУ в совокупности увеличились на 11 рублей. «Требование соблюдено. Никаких потрясений не будет», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, основная задача на 2017 год — повысить эффективность и снизить затраты. «Резервы у нас огромные. Большая работа проведена в 2016 году, в 2017-м предстоит еще больше сделать для снижения затрат», — отметил Анатолий Калинин.

Вице-премьер констатировал, что в ближайшее время запланировано совещание у Лукашенко, на котором будут рассматриваться итоги работы в сфере ЖКХ и опыт Минска по реформированию системы. «Мы готовимся серьезно к совещанию, должны показать новые рубежи, на которые ориентировано правительство и Минский горисполком. Есть много положительного, но есть и недостатки», — констатировал Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, население интересует вопрос качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. «По статистике, за 2016 год снижение обращений по вопросам качества услуг было всего лишь на 1,5%. Мы видим, что еще много работы. Мы в начале пути по повышению эффективности и качества в сфере ЖКУ», — подчеркнул Анатолий Калинин.

Напомним, по планам правительства, белорусы уже к концу 2018 года будут возмещать тарифы на ЖКУ на 100%.

Зарплаты же по стране сегодня упали до 80-200 долларов.